В «Локомотиве» прокомментировали заключение договора с дзержинским «Арсеналом»

«Локомотив» имеет многолетний успешный опыт подготовки воспитанников, являясь лидером среди российских клубов по количеству игроков из собственной академии, регулярно выходящих на поле в основном составе, а также других клубов РПЛ. Сотрудничество будет проходить по многим направлениям. Нам важно, чтобы увеличилось количество детей, занимающихся футболом, а также болельщиков. Высший дивизион Беларуси обладает большим потенциалом для развития, а сотрудничество наших клубов даст дополнительный импульс для этого«, — приводит слова Леонченко пресс-служба “Локомотива”.