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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» прокомментировали заключение договора с дзержинским «Арсеналом»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о подписании договора о сотрудничестве с дзержинским «Арсеналом».

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В «Локомотиве» прокомментировали заключение договора с дзержинским «Арсеналом» | Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» имеет многолетний успешный опыт подготовки воспитанников, являясь лидером среди российских клубов по количеству игроков из собственной академии, регулярно выходящих на поле в основном составе, а также других клубов РПЛ. Сотрудничество будет проходить по многим направлениям. Нам важно, чтобы увеличилось количество детей, занимающихся футболом, а также болельщиков. Высший дивизион Беларуси обладает большим потенциалом для развития, а сотрудничество наших клубов даст дополнительный импульс для этого«, — приводит слова Леонченко пресс-служба “Локомотива”.

31 мая стало известно о том, что московский «Локомотив» и дзержинский «Арсенал» заключили договор о сотрудничестве. Отмечалось, что в рамках договора оба клуба направят свои усилия на подготовку резерва и повышения уровня мастерства игроков обеих команд. На данный момент в составе белорусского клуба под руководством Вячеслава Вашкевича выступают воспитанники академии железнодорожников: Егор Погостнов, Дмитрий Радиковский, Данила Годяев и Вадим Арутюнян.

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