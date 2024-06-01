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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Трагедия «Урала» на последних минутах! Так вылетать из РПЛ — нереально обидно

В РПЛ заходит новичок — «Акрон».

Акрон
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Урал"

Не сказать, что в первом матче «Урала» и «Акрона» всё было по делу. Равная игра, темп которой изменило неожиданное включение команды из Первой лиги во втором тайме. Несколько крутых атак, которые могли привести к 3:0. Но ограничились двумя мячами. Понятно, что это огромное преимущество. Но екатеринбуржцы не собирались сдаваться. Нашли решение в увольнении тренера. Гончаренко отправился на отдых, а к ответной встрече команду готовила местная легенда Евгений Аверьянов.

Казалось, что-то может измениться. Эмоциональная перезагрузка, всплеск и всё остальное. Не сработало. Многое было понятно уже в первом тайме.

Как команда, которая собирается бороться за место в РПЛ, может ни разу не пробить в створ за 45 минут? Наверное, у Аверьянова был ответ на этот вопрос. Но он нам не рассказал. Зато сильно изменил состав по сравнению с первой встречей. Прежней осталась только оборона. Вратарь и остальные позиции — новые имена. Не полностью, конечно. Но главный тренер посчитал, что это поможет.

Источник: ФК "Урал"

«Акрон» ожидаемо не полетел вперёд с первых минут. В этом не было смысла. Они ждали соперника у своих ворот, а сами планировали играть вторым номером. Пару не особо опасных моментов в самом начале уральцы организовали. А вот первый реальный шанс имели как раз хозяева: Глушков перехватил мяч, сделал классный прострел, но под мяч бросился Эмерсон. И едва не вкрутил его в сетку.

Гости продолжали больше владеть мячом, но упирались в оборону соперника. Расчёт был на ошибку — и на 19-й минуте её чуть не допустили. Каштанов бросился на перехват передачи вратарю и совсем чуть-чуть не успел. Однако Волков справился.

Конечно, свою роль играла жара. Плюс 30 в Жигулёвске, игра в середине дня — неприятный фон для любых соперников. При этом, на удивление, концовку первого тайма лучше провели гости. Но, опять же, игра скатилась на обычные навесы в штрафную. Игроки «Акрона» без проблем отбивались. Чувствовалась уверенность, которая в начале второй половины встречи только укрепилась.

Ведь тольяттинцы забили! Данилин пробежал по правому флангу и выкатил под удар Понсе. Тот примерно с 15 метров бахнул в угол, Мамин коснулся мяча, но он всё-таки залетел в сетку.

Неужели финал? Аверьянов начал менять игроков в надежде хоть как-то вернуть интригу. Но ничего не помогало. Ровно до 74-й минуте, когда в штрафной уже находился центральный защитник Бегич. И не только он. Игра «Урала» не изменилась — всё те же навесы. Но они вдруг заработали.

Мощный Бегич в одиночку потащил команду к спасительном шансу. Очередной навес, центрдэф выпрыгнул выше Данилкина и кинул мяч в дальний угол.

Прошло ещё пять минут, и он же воспользовался странными действиями в обороне «Акрона». Защитники просто не разобрались, кому выносить мяч, а Силвие ускорился и оказался перед Волковым. Дальше было делом техники.

Один мяч отделял «Урал» от дополнительного времени. А впереди было 10 минут плюс добавленное.

Однако в оставшейся части матча обе команды создали три момента на двоих: «Акрон» мог увеличить счёт, но Мамин вытащил удар с близкого расстояния. А сразу после уральцы были обязаны забивать, однако Бикфалви не смог переиграть Волкова. Трибуны скандировали только его имя.

За минуту до конца добавленного времени очередной шанс имел Бегич, но мимо. И это уже был финал.

«Урал» вылетел из РПЛ. В лигу заходит «Акрон» — вторая команда из самарской области. А екатеринбуржцы поедут на перезагрузку в Первую лигу. И какая там будет борьба!

Автор: Дмитрий Зимин

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