«Низкий поклон всем причастным». Тренер «Акрона» Тедеев — о выходе команды в РПЛ

«Беспокойно было и до матча. “Урал” сильная команда. Но то, что сделали мои футболисты, заслуживает громадного уважения. Я считаю, что в ответной игре мы не заслуживали поражения. Могли еще в первом тайме решить все вопросы.



Мы сделали очень большой шаг для развития клуба. Для развития всего региона. Мне очень приятно, что я стал частью клуба, который, как я надеюсь, станет великим. Будем к этому стремиться. Низкий поклон всем причастным. Я безумно счастлив. Сложно словами передать эмоции.



Не боялись ли за счёт при 1:2? В этой жизни есть Господь. Мы в него верим. Наверное, надо было именно так закончить. Именно так попасть в РПЛ, потому что мы доказали, что этого заслужили», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».