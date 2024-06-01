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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Урала» Аверьянов прокомментировал вылет команды из РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов прокомментировал вылет екатеринбуржцев в Мелбет Первую лигу.

Акрон
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Урала» Аверьянов прокомментировал вылет команды из РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Напомним, екатеринбуржцы уступили «Акрону» в переходных матчах за право остаться в РПЛ со счётом 2:3 по сумме двух встреч.

«Нам очень жаль, что это произошло. Мы до последнего верили, что сможем добиться (результата) и сделать чудо. К сожалению, у нас не получилось.

Впереди нас ждёт та ситуация, которую проходил не один клуб. “Рубин”, “Динамо”, “Крылья”, многие команды, а нам удавалось сохранить место в Премьер-Лиге. Но, видимо, пришла наша очередь.

На самом деле, очень всё печально в голове. Наверное, стоит попросить прощения у болельщиков. Знаю, что они не заслуживают этого, но так получилось», — сказал Аверьянов на послематчевой пресс-конференции.

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей.

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