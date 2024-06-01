Тренер «Урала» Аверьянов прокомментировал вылет команды из РПЛ

«Нам очень жаль, что это произошло. Мы до последнего верили, что сможем добиться (результата) и сделать чудо. К сожалению, у нас не получилось.



Впереди нас ждёт та ситуация, которую проходил не один клуб. “Рубин”, “Динамо”, “Крылья”, многие команды, а нам удавалось сохранить место в Премьер-Лиге. Но, видимо, пришла наша очередь.



На самом деле, очень всё печально в голове. Наверное, стоит попросить прощения у болельщиков. Знаю, что они не заслуживают этого, но так получилось», — сказал Аверьянов на послематчевой пресс-конференции.