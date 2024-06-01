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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В РПЛ — несистемный новичок! Владелец «Акрона» Морозов берет пример с Галицкого

Игорь Рабинер — о тольяттинском клубе.

Акрон
УралПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Акрон"

Акрон — Урал 1:2

«Акрон» выстоял девять минут добавленного времени, его вратарь Сергей Волков в это время сделал сумасшедший сейв — и молодой частный клуб из Тольятти, пусть и проиграл дома «Уралу» — 1:2, впервые вышел в РПЛ!

Очень рад за владельца «Акрона» Павла Морозова. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ», — говорил он мне в прошлогоднем интервью для «СЭ», когда его команда очаровала всех в Кубке России, щелкая под «Седую ночь» один московский клуб за другим. При этом он не вваливал в нее каких-то бешеных для низших лиг денег, шел шаг за шагом. И сделал это!

Источник: ФК "Акрон"

С этим человеком, для которого образец — Сергей Галицкий, мы знакомы с января 2020 года, когда вместе оказались на стажировке факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA в клубах НХЛ, МЛС и НБА в Калифорнии. Он был на всех лекциях, все записывал, ему все было интересно.

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Понятно, что американский спорт — это совсем другая реальность по сравнению с российским, но если хочешь, то пользу можешь извлечь из любой здоровой информации. А поскольку для Морозова всегда было важно добиться цели честными методами, то он и хотел, и хочет как можно больше знать о футболе и его устройстве. Морозов объездил всю Европу (и как пример постановки дела приводил «Ред Булл»), добрался даже и до Америки. Еще до того, как туда приехали Месси с Суаресом и это стало модным.

В конце прошлого года они разошлись с Евгением Калешиным из-за несдержанности последнего — тренер сам позже признал, что позволил себе недопустимые выражения в адрес Морозова при других людях и у владельца клуба просто не было другого выхода. Тем не менее актуальными остаются слова Калешина о Морозове на нашем прошлогоднем стриме:

— Президент достойный — лояльный, деликатный. Видно, что он любит команду. Клуб наполнен такими людьми. Такой человек мог бы подключать свои ресурсы — знакомства, связи, давление. Но Морозов этого принципиально не делает.

Есть одна история про садовника, которую пересказывал Бьелса. Есть два вида садовников, которые идут по саду. Один идет к выходу по диагонали, а другой — по периметру. Тот, кто идет по диагонали, придет первым. Но он потопчет цветы. Тот, который идет по периметру, будет идти дольше, но он сохранит цветы в неприкосновенности. Морозов — это садовник, который идет по периметру. Таких людей мало. Галицкого можно вспомнить разве что. Это вызывает уважение.

Когда я спрашивал у Морозова, были ли у него разочарования после прихода в футбольный бизнес, то слышал:

— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действительно бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет. Хотя я на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.

Поздравляю Морозова и желаю, чтобы у него было как можно меньше новых разочарований и необходимости подстраиваться под систему. И чтобы такие люди, как он, изменили наш футбол к лучшему.

«Самара Арена», где пока будут играть тольяттинцы, теперь будет принимать две команды. И это будет интересно. И важно, что абсолютный новичок РПЛ — это про футбол, а не какие-то мутные дела.

«Акрон», его главного тренера Заура Тедеева, оказавшегося точной заменой Калешину, игроков — с премьер-лигой! И удачи в ней!

Последний штрих к портрету новичка РПЛ — название. Что же такое «Акрон»? В прошлом году спросил об этом Морозова. Вот ответ:

— У этого названия нет объяснения и конкретной расшифровки. Просто в свое время, в далеком 2000 году, когда создавалось наше первое юридическое лицо, мы с партнерами собрались и стали придумывать какое-то название. У кого-то родилось слово «Акрон». С тех пор так и называемся. Спустя много лет стали появляться какие-то красивые истории — есть, мол, такой промышленный город в Соединенных Штатах и т. д. Но правда в том, что это название родилось спонтанно.

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