Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова
Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вновь оказался в списке потенциальных трансферов одного из ведущих клубов России, сообщают Vesti.kz.
Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вновь оказался в списке потенциальных трансферов одного из ведущих клубов России, сообщают Vesti.kz.
По информации Kartalin Asaleti JK, московский «Локомотив» проявляет интерес к казахстанскому футболисту, ныне выступающему за турецкий «Бешикташ».
Отметим, что ранее агент игрока Евгений Новиков в интервью корреспонденту Vesti.kz поведал о планах своего клиента и заявил, что он не планирует возвращаться в РПЛ.
Напомним, что в прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл за «Бешикташ» 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе стамбульского клуба футболист завоевал Кубок Турции.
Ранее лидер сборной Казахстана выступал в России, где защищал цвета «Ростова» и ЦСКА.
В различных СМИ утверждалось, что также в этом году интерес к игроку проявляли «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».