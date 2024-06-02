Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова

По информации Kartalin Asaleti JK, московский «Локомотив» проявляет интерес к казахстанскому футболисту, ныне выступающему за турецкий «Бешикташ».

Отметим, что ранее агент игрока Евгений Новиков в интервью корреспонденту Vesti.kz поведал о планах своего клиента и заявил, что он не планирует возвращаться в РПЛ.

Напомним, что в прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл за «Бешикташ» 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе стамбульского клуба футболист завоевал Кубок Турции.

Ранее лидер сборной Казахстана выступал в России, где защищал цвета «Ростова» и ЦСКА.