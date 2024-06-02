В минском «Динамо» сообщили, что Мелёшин досрочно вернётся из аренды в «Спартак»

«Новый главный тренер “Спартака” и руководство клуба досрочно отзывают Павла в расположение клуба. Мы идём навстречу футболисту и учитываем интересы “Спартака”. Благодарны Павлу за проведённое время в клубе и помощь в кубковых матчах и чемпионате. Желаем ему успехов! Надеюсь, что опыт в нашей команде пойдёт ему на пользу», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.