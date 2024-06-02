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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

В минском «Динамо» сообщили, что Мелёшин досрочно вернётся из аренды в «Спартак»

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко сказал, что московский «Спартак» вернул в своё расположение нападающего Павла Мелёшина, который выступал за белорусскую команду на правах аренды.

Спартак
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В минском «Динамо» сообщили, что Мелёшин досрочно вернётся из аренды в «Спартак» | Источник: Чемпионат.com

«Новый главный тренер “Спартака” и руководство клуба досрочно отзывают Павла в расположение клуба. Мы идём навстречу футболисту и учитываем интересы “Спартака”. Благодарны Павлу за проведённое время в клубе и помощь в кубковых матчах и чемпионате. Желаем ему успехов! Надеюсь, что опыт в нашей команде пойдёт ему на пользу», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет посмотреть Павла Мелёшина на тренировочном сборе и принять соответствующее решение по будущему игрока.

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