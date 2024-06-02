Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал своё любимое русское блюдо
Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал борщ своим любимым русским блюдом.
Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал борщ своим любимым русским блюдом.
— Любимое русской блюдо?
— Борщ, — сказал Каррера в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».
Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017. Также итальянский специалист работал ассистентом в «Ювентусе», сборной Италии. В качестве главного тренера Массимо работал в АЕКе и «Бари».
«Спартак» по итогам чемпионата России сезона-2023/2024 занял пятое место, набрав 50 очков за 30 матчей. «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.