Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака» | Источник: Спорт-Экспресс

"Сегодня я хочу просто поблагодарить вас, спартаковская семья. Путь, который мы прошли вместе, навсегда останется в моей памяти. Каждое мгновение, проведенное нами вместе, было бесценным подарком, который я никогда не смогу забыть.

Я покинул эту команду с осознанием того, что каждый божий день отдавал все свои силы клубу! Спасибо за ваш теплый прием с самого первого дня и вашу постоянную поддержку.

Я выражаю благодарность всем игрокам, правлению клуба и президенту «Лукойла», всем работникам клуба, директорам и сотрудникам, которые помогали нам", — написал Абаскаль в соцсетях.

«Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца 14 апреля. Он возглавлял команду с лета 2022 года. Красно-белые завершили сезон-2023/24 под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

16 мая «Спартак» сообщил, что новым главным тренером команды в следующем сезоне станет серб Деян Станкович.