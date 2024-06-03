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10:30 (мск), источник: Sport24

Стало известно, когда «Реал» объявит Мбаппе, Ройс нашел себе новый клуб. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

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Источник: AFP 2023

Что в России

Сперцян может перейти в «Лацио»

Источник: РИА "Новости"

«Лацио» проявляет интерес к футболисту «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

По информации Transfermarkt, в римском клубе рассматривают полузащитника в качестве потенциальной замене Даити Камаде.

Сперцян ранее уже попадал в сферу интересов «Лацио» минувшей зимой.

В минувшем сезоне Камада провел за «Лацио» 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. В активе Сперцяна 11 голов и 3 голевых паса в 29 играх за «Краснодар» в РПЛ.

Что в Европе

«Гэлакси» хочет подписать Ройса

Источник: Reuters

Известный по выступлениям за «Боруссию» и сборную Германии полузащитник Марко Ройс может продолжить карьеру в США. Переговоры игрока с «Лос-Анджелес Гэлакси» находятся на продвинутой стадии, сообщает The Athletic.

Отмечается, что у Ройса также есть предложения из Саудовской Аравии и Европы. Решение о своем будущем он примет позднее.

35-летний хавбек выступал за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 42 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Звезда «Байера» перейдет в «Баварию»

Источник: Reuters

«Бавария» и центральный защитник «Байера» Джонатан Та достигли устной договоренности о возможном переходе в летнее трансферное окно, сообщил в соцсетях репортер Sky Флориан Плеттенберг.

Стороны согласовали наиболее важные условия личного контракта, но до оформления сделки пока далеко. Отмечается, что «Бавария» не обращалась в «Байер», а в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы еще несколько клубов.

Контракт Та с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. Сам игрок настроен покинуть команду, в то время как леверкузенцы не теряют надежды сохранить защитника.

Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе

Источник: Reuters

Авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо подтвердил, что французский нападающий Килиан Мбаппе стал игроком «Реала».

Как сообщает источник, 25-летний футболист уже подписал с «Реалом» контракт. Официальное объявление состоится в начале следующей недели.

Напомним, 10 мая Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24.

Бруну Фернандеш может перейти в «Баварию»

Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Германии. Об этом сообщает O Jogo.

Согласно информации источника, интерес к португальцу проявляет «Бавария». Руководство немецкого клуба уже связалось с агентом 29-летнего футболиста.

Также Бруну Фернандеш интересен «Барселоне», но каталонцы пока не вступали в переговоры. Контракт полузащитника сборной Португалии с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2026 года.

Автор: Николай Соников

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