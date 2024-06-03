Кафанов назвал потерей уход Песьякова из «Ростова» | Источник: Чемпионат.com

«Уход Песьякова — потеря для “Ростова”. У нас до сих пор нет вратаря, потому что мы ищем того, кто может быть и полевым игроком», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

О переходе Песьякова в «Крылья Советов» стало известно в конце мая. Российский голкипер присоединился к жёлто-синим летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.