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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он красавчик!» Игрок сборной Казахстана Жуков — об Алипе в «Зените»

Футболист сборной Казахстана и «Цанчжоу» Георгий Жуков высказался об игре своего партнёра по национальной команде Нуралы Алипа в составе петербургского «Зенита».

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«Он красавчик!» Игрок сборной Казахстана Жуков — об Алипе в «Зените» | Источник: Чемпионат.com

«Конечно, рад за Нуралы Алипа. Он проделал хорошую работу и сыграл очень много матчей за “Зенит”. Это честь и очень круто для него. Он внёс большой вклад, забив решающий мяч и став обладателем Кубка России. Что тут добавлять? Он красавчик!

Что касается возможного перехода летом в европейскую команду, то всегда всё возможно. Всё будет зависеть от предложения и от согласия «Зенита», ведь у него контракт с этой командой«, — сказал Жуков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

Напомним, 2 июня в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу защитник «Зенита» Нуралы Алип в компенсированное время забил гол и принёс своей команде победу над калининградской «Балтикой» (2:1).

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