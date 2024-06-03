«Он красавчик!» Игрок сборной Казахстана Жуков — об Алипе в «Зените» | Источник: Чемпионат.com

«Конечно, рад за Нуралы Алипа. Он проделал хорошую работу и сыграл очень много матчей за “Зенит”. Это честь и очень круто для него. Он внёс большой вклад, забив решающий мяч и став обладателем Кубка России. Что тут добавлять? Он красавчик!

Что касается возможного перехода летом в европейскую команду, то всегда всё возможно. Всё будет зависеть от предложения и от согласия «Зенита», ведь у него контракт с этой командой«, — сказал Жуков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.