Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил увольнение Владимира Федотова

«Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона. Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за два года. Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определенная перезагрузка, новые эмоции и новые идеи», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».