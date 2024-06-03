«Зенит» сообщил об уходе Кругового: «Желаем удачи в новом клубе». Игрок продолжит карьеру в ЦСКА
«Зенит» на своих официальных ресурсах попрощался с защитником Данилом Круговым.
ЦСКА
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«Зенит» на своих официальных ресурсах попрощался с защитником Данилом Круговым.
«Круг, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» — говорится в сообщении петербургской команды.
В середине января стало известно, что Круговой летом продолжит карьеру в ЦСКА. Его контракт с армейцами начнет действовать 4 июня и рассчитан до конца сезона-2027/28.
Вторую часть минувшего сезона 26-летний футболист провел в «Зените-2».