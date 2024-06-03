«Зенит» сообщил об уходе Кругового: «Желаем удачи в новом клубе». Игрок продолжит карьеру в ЦСКА | Источник:

«Круг, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» — говорится в сообщении петербургской команды.