Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания Безрукова | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой расследовать на предмет коррупции шутку Безрукова после матча чемпионата России. В конце апреля после игры «Зенит» — «Рубин» (0:2) в Санкт-Петербурге Безруков во флеш-интервью пошутил, что казанцы ждут от идущего вторым «Краснодара» «денежки на карту». В письме парламентария, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечалось, что «высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора».

«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Республики Татарстан и города Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах. Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», — следует из ответа первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина депутату.

«Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы чтобы обвинить нашу страну. Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике. В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», — сказал Новичков РИА Новости.