«Зенит» установил клубный рекорд по прибыли от проведения матчей за сезон
«Зенит» раскрыл финансовые данные по итогам сезона-2023/24.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» раскрыл финансовые данные по итогам сезона-2023/24.
По данным клуба, минувший сезон стал рекордным по полученной прибыли от проведения матчей — 1,3 млрд рублей.
В этой категории клуб учитывал не только продажу билетов и лож, но также кейтеринг, доходы от атрибутики и другие пункты.
В сезоне-2023/24 петербургский клуб также установил рекорд по продажам в VIP-сегменте на «Газпром Арене».
«Зенит» начал развивать работу с туристами через партнерскую сеть из отелей, турфирм и ресторанов, которые размещают информацию о предстоящих матчах на своих рекламных площадках. Сейчас каждый пятый болельщик (20%) на «Газпром Арене» является туристом.