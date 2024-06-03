«Зенит» установил клубный рекорд по прибыли от проведения матчей за сезон | Источник: ФК «Зенит»

По данным клуба, минувший сезон стал рекордным по полученной прибыли от проведения матчей — 1,3 млрд рублей.

В этой категории клуб учитывал не только продажу билетов и лож, но также кейтеринг, доходы от атрибутики и другие пункты.

В сезоне-2023/24 петербургский клуб также установил рекорд по продажам в VIP-сегменте на «Газпром Арене».

«Зенит» начал развивать работу с туристами через партнерскую сеть из отелей, турфирм и ресторанов, которые размещают информацию о предстоящих матчах на своих рекламных площадках. Сейчас каждый пятый болельщик (20%) на «Газпром Арене» является туристом.