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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил об уходе вратаря Александра Васютина

29-летний вратарь «Зенита» Александр Васютин покидает клуб, сообщает пресс-служба клуба.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» объявил об уходе вратаря Александра Васютина | Источник: Чемпионат.com

«Саша, мы благодарим тебя за верность сине-бело-голубым цветам, самоотдачу и вклад в наши общие победы!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что Александром Васютиным интересуется «Ростов» и другие клубы Российской Премьер-Лиги.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 400 тыс. В нынешнем сезоне Васютин провёл пять матчей, два из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил семь мячей.

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