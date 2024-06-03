«Зенит» объявил об уходе вратаря Александра Васютина

«Саша, мы благодарим тебя за верность сине-бело-голубым цветам, самоотдачу и вклад в наши общие победы!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» на официальном сайте.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 400 тыс. В нынешнем сезоне Васютин провёл пять матчей, два из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил семь мячей.