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02:08 (мск), источник: Sport24

«Мне кажется, Семак вообще был в шоке». Круговой раскрыл подробности своего перехода из «Зенита» в ЦСКА

Защитник Данил Круговой, чей контракт с «Зенитом» истекает 3 июня, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном раскрыл подробности своего перехода из петербуржского клуба в ЦСКА.

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«Мне кажется, Семак вообще был в шоке». Круговой раскрыл подробности своего перехода из «Зенита» в ЦСКА | Источник: ФК «Зенит»

— Когда «Зенит» все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву?

— После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Медведев — предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия. Я взял время обдумать.

— Почему сразу все не рассказал?

— Не знаю. Хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно. Через пару дней ко мне подошел Богданыч [Семак]: «Если у тебя есть предложения от других клубов — хорошенько все обдумай и взвесь». Мне показалось, что он уже обо всем догадался. Потом был один из сложных разговоров в моей жизни.

— С Медведевым?

— Да. После тренировки он подозвал меня и Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас». Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно — Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер — на сборы «Зенита-2» в манеже.

Вторую часть минувшего сезона 26-летний футболист провел в «Зените-2».

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