«Мне кажется, Семак вообще был в шоке». Круговой раскрыл подробности своего перехода из «Зенита» в ЦСКА

— Когда «Зенит» все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву?
— После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Медведев — предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия. Я взял время обдумать.
— Почему сразу все не рассказал?
— Не знаю. Хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно. Через пару дней ко мне подошел Богданыч [Семак]: «Если у тебя есть предложения от других клубов — хорошенько все обдумай и взвесь». Мне показалось, что он уже обо всем догадался. Потом был один из сложных разговоров в моей жизни.
— Да. После тренировки он подозвал меня и Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас». Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно — Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер — на сборы «Зенита-2» в манеже.
Вторую часть минувшего сезона 26-летний футболист провел в «Зените-2».
Гол и кровь Алипа: «Зенит» выиграл всё