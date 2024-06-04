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03:05 (мск), источник: Sport24

Марко Николич согласился возглавить ЦСКА. Серб в понедельник прилетел в Москву

Тренер Марко Николич прилетел в Москву. Серб согласился возглавить ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ЦСКА
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Марко Николич согласился возглавить ЦСКА. Серб в понедельник прилетел в Москву | Источник: Sport24

В России Марко Николич известен по работе с московским «Локомотивом», который он покинул в 2021 году. С 30 мая сербский тренер находится без команды, после того как ушел из «Шабаб Аль-Ахли».

Напомним, что в понедельник, 3 июня, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Владимира Федотова. Отмечается, что, если бы серб не принял условия ЦСКА, Федотов остался бы на посту главного тренера.

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