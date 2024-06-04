Марко Николич согласился возглавить ЦСКА. Серб в понедельник прилетел в Москву
Тренер Марко Николич прилетел в Москву. Серб согласился возглавить ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».
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Тренер Марко Николич прилетел в Москву. Серб согласился возглавить ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В России Марко Николич известен по работе с московским «Локомотивом», который он покинул в 2021 году. С 30 мая сербский тренер находится без команды, после того как ушел из «Шабаб Аль-Ахли».
Напомним, что в понедельник, 3 июня, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Владимира Федотова. Отмечается, что, если бы серб не принял условия ЦСКА, Федотов остался бы на посту главного тренера.