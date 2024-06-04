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18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Убирать Федотова стоило только ради Николича. В новом сезоне мы не узнаем ЦСКА

В РПЛ возвращается топ-тренер.

ЦСКА
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Убирать Федотова стоило только ради Николича. В новом сезоне мы не узнаем ЦСКА | Источник: Спорт-Экспресс

Марко Николич возвращается в Россию, хотя это должно было случиться гораздо раньше.

Первые контакты с ЦСКА были еще в конце 2021 года — но тогда клуб решил сохранить Алексея Березуцкого. Летом 2022-го боссы армейцев выбирали между Марко и Владимиром Федотовым. А год назад серба мечтало назначить «Динамо».

Сделка сорвалась в последний момент: Николич получил предложение из Эмиратов, от которого, как говорят, было нереально отказаться, а московский клуб экстренно переключился на Марцела Личку. И вряд ли жалеет. Николич же с третьей попытки возглавил ЦСКА.

Все довольны.

Ключевой момент после любой тренерской отставки — фигура следующего коуча. Увольнение ради увольнения — точно не выход, когда нужно работать вдолгую. К тому же это не в стиле ЦСКА. Так что до сегодняшнего дня решение убрать Федотова выглядело спорно: да, сезон неудачный, а тренерский штаб сработал ниже ожиданий. Но вопросы есть не только к нему: последние два сезона клуб провел в режиме ротации из-за бесконечных травм и каждое лето отпускал ключевых игроков, а новичков привозил уже после сборов, когда стартовал новый чемпионат. Николичу нужно быть готовым работать в таких условиях.

Но точно ли это нерешаемая проблема, из-за которой команда хронически проседала в концовках, финишировала ниже всех конкурентов (хотя по стоимости состава входит в топ-4) и наблюдала за чемпионской гонкой со стороны?

Главный шок — Федотов ничего не исправил за зимние сборы, хотя обычно проводит это время очень продуктивно. В первую очередь — по качеству игры и выстраивания системы. Но весной ЦСКА продолжило штормить, хотя команда и не выглядела безнадежно. Все бы точно поняли, если бы специалисту дали войти в третий сезон. Но случилась отставка, и на первый план вышел вопрос: кто вместо Федотова?

Во время загрузки произошла ошибка.

Потому что равноценной замены на российском рынке просто не существовало: Гончаренко и Игнашевич, которые фигурировали в инсайдах, объективно слабее. При всем уважении. А заманивать условного европейца, не адаптированного в РПЛ, — огромный риск. Особенно учитывая, что времени на перестройку будет минимум — впереди Евро, короткие сборы, и уже первый тур.

Николич очень вовремя освободился из «Шабаб Аль-Ахли», и когда ЦСКА сразу назначил встречу топ-руководства, на которой решалась судьба тренерского штаба, стало очевидно: шансы Федотова минимальны.

Фигура Марко — мощнейший аргумент для любого российского топ-клуба. Даже удивительно, что серб заработал такую репутацию за 1,5 года в «Локомотиве». Просто вспомните, как он приезжал: пауза на ковид, двухнедельная изоляция в отеле без возможности познакомиться с командой и медиапожар вокруг клуба: протесты фанатов, критика в СМИ, непонимание у футболистов, зачем убрали Юрия Семина.

Все это накладывалось на статус абсолютного ноунейма из чемпионата Венгрии. Который, впрочем, испарился всего за пару месяцев, потому что даже в тяжелейших условиях серб выжал максимум: удержал серебро, выиграл Кубок и бронзу, а также очень достойно смотрелся против грандов в Лиге чемпионов.

Его уход из «Локо» тоже показателен: чтобы завести своего тренера, Ральфу Рангнику пришлось ждать пару месяцев — и оформить отставку после первого поражения, случившегося в 10-м туре. Николич ушел без скандала, хотя все всё прекрасно понимали. И не удивились, когда клуб моментально просел — и по игре, и по результатам.

То, как Марко изменит ЦСКА, — одна из главных интриг нового сезона. С одной стороны, нынешний состав подбирался под Федотова и его схему — с тремя центральными защитниками и мощным набором латералей. С другой, весной сложилось ощущение, что команда в тактическом тупике: основная стратегия больше не приносит результата, а резервного варианта просто нет.

Николич в этом плане гораздо гибче: в «Локомотиве» начинал с 4−2−3−1, использовал ромб в 4−4−2 и «елочку» с «Баварией» (4−3−2−1). А в «Шабаб Аль-Ахли» добавил 4−3−3. Но при этом нигде не выстраивал сверхатакующий футбол.

Ждать его в ЦСКА тоже не стоит. Но Марко явно зовут не за этим. Клубу нужен тренер, который знает РПЛ, умеет работать под давлением и не допустит погружения на самое низкое место за последние 23 года.

Уверен, через пару месяцев мы не узнаем ЦСКА — и по стилю, и по результатам.

Николич — один из немногих тренеров на рынке (и чуть ли не единственный из реально доступных), ради кого стоило принимать резкое решение по Федотову.

Леонид Волотко

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