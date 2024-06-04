Федотов: «Очень жаль покидать ЦСКА. Думаю, мы использовали шанс сполна — взяли серебро РПЛ и Кубок России» | Источник: Sport24

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством красно-синие в сезоне 2022/23 выиграли Кубок России и стали серебряными призерами РПЛ в сезоне 2022/23. Накануне стало известно, что руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества с Федотовым. Также тренерский штаб покинули его помощники Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

«Очень жаль покидать ЦСКА, тем более еще свежи в памяти мгновения прошлогодних “Лужников” и многих других важных побед. Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА — исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой. Мы благодарны руководству за выбор и шанс возглавить клуб с великой историей. Думаю, мы использовали его сполна — взяли серебро РПЛ и Кубок России.

Мы благодарны футболистам за их труд, проявленный характер и мастерство! На поле не было равнодушных, ребята выходили с одной целью — победить. Также хотим сказать спасибо нашим самым лучшим болельщикам за фантастическую поддержку и объективную оценку нашей игры. Фанатский сектор — за перфомансы и единение во время игр Кубка! Нам не хватало этого на матчах чемпионата. Благодарим всех сотрудников футбольного клуба, тренировочной базы и «ВЭБ Арены». А также журналистов, с кем взаимодействовали в течение этих сезонов.

Мы были одной армейской семьей, и в нашем сердце навсегда останется её частичка!" — заявил Федотов, слова которого приводит официальный сайт московского клуба.

Новым главным тренером ЦСКА стал сербский специалист Марко Николич.