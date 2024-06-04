Вышедший в РПЛ «Акрон» расстался с 13 футболистами | Источник: fcakron.ru

«Акрон» по истечении срока контрактов прекратил сотрудничество с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычевым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артемом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым.

34-летний Чудин является рекордсменом «Акрона» по количеству сыгранных матчей за клуб (151 игра). 33-летний Килин на протяжении последних двух сезонов выводил тольяттинскую команду на поле с капитанской повязкой. Песегов также является одним из опытных игроков, покинувших клуб: 35-летний полузащитник с лета 2021 года защищал цвета «Акрона».

Также «Акрон» объявил, что будет готовиться к дебютному сезону в РПЛ в Турции. 17 июня игроки соберутся в Москве для прохождения тестирования и медицинского обследования. Cбор в Бурдуре продлится с 19 июня по 14 июля. В программе предсезонного сбора запланировано проведение пяти контрольных матчей.