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19:33 (мск), источник: Sport24

Вышедший в РПЛ «Акрон» расстался с 13 футболистами

Дебютант Российской Премьер-лиги «Акрон» сообщил об уходе из клуба 13 футболистов.

АкронПремьер-лига: таблица и календарь
Вышедший в РПЛ «Акрон» расстался с 13 футболистами | Источник: fcakron.ru

«Акрон» по истечении срока контрактов прекратил сотрудничество с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычевым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артемом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым.

34-летний Чудин является рекордсменом «Акрона» по количеству сыгранных матчей за клуб (151 игра). 33-летний Килин на протяжении последних двух сезонов выводил тольяттинскую команду на поле с капитанской повязкой. Песегов также является одним из опытных игроков, покинувших клуб: 35-летний полузащитник с лета 2021 года защищал цвета «Акрона».

Также «Акрон» объявил, что будет готовиться к дебютному сезону в РПЛ в Турции. 17 июня игроки соберутся в Москве для прохождения тестирования и медицинского обследования. Cбор в Бурдуре продлится с 19 июня по 14 июля. В программе предсезонного сбора запланировано проведение пяти контрольных матчей.

В прошедшем сезоне «Акрон» занял третье место по итогам Мелбет — Первой лиги, а в по сумме двух переходных матчей победил екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2).

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