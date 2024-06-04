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19:34 (мск), источник: Sport24

Газзаев раскритиковал назначение Николича в ЦСКА: «В нынешней ситуации надо было дать работать Игнашевичу»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался с критикой относительно решения о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Газзаев раскритиковал назначение Николича в ЦСКА: «В нынешней ситуации надо было дать работать Игнашевичу» | Источник: Sport24

ЦСКА и сербский специалист, ранее работавший в «Локомотиве», достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве, стороны подпишут контракт в ближайшее время.

«К назначению Николича отношусь крайне отрицательно. Я категорически против. Какое отношение он имеет к ЦСКА? Никакого. Почему его выбрали? Я против того, чтобы в клубе работал Николич. В нынешней ситуации надо было дать работать Игнашевичу. Это молодой и перспективный тренер. К тому же, он знает историю и традиции ЦСКА», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Газзаев заявил, что уход Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев оказался неожиданным.

«Уход Федотова стал неожиданным для всех. Он работал достаточно успешно, особенно в прошлом году, когда команда стала обладателем Кубка и завоевала серебряные медали. Думаю, что ему надо было продолжить работу в следующем сезоне и потом принимать решение», — сказал бывший главный тренер красно-синих.

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