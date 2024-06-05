В «Зените» отреагировали на интервью Кругового: «На двух стульях у нас не играют»

Накануне Круговой дал откровенное интервью Sport24, в котором заявил, что «Зенит» отказался продавать его в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Круговой также признался, что зимой подписал контракт с армейцами, не уведомив петербургский клуб.
Весной футболист играл за «Зенит-2» и сине-бело-голубых по окончании контракта.
— Как отнеслись к интервью Кругового?
— У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.
— Он сказал что вы могли его отпустить, но пошли на принцип.
— Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют (смеется).