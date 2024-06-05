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00:44 (мск), источник: Sport24

В «Зените» отреагировали на интервью Кругового: «На двух стульях у нас не играют»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» прокомментировал высказывания бывшего защитника команды Данила Кругового, перешедшего в ЦСКА на правах свободного агента.

Зенит
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В «Зените» отреагировали на интервью Кругового: «На двух стульях у нас не играют» | Источник: Sport24

Накануне Круговой дал откровенное интервью Sport24, в котором заявил, что «Зенит» отказался продавать его в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Круговой также признался, что зимой подписал контракт с армейцами, не уведомив петербургский клуб.

Весной футболист играл за «Зенит-2» и сине-бело-голубых по окончании контракта.

— Как отнеслись к интервью Кругового?

— У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.

— Он сказал что вы могли его отпустить, но пошли на принцип.

— Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют (смеется).

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