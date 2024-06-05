Источник: «Спартак» сделал предложение «Балтике» по трансферу Латышонка

Отмечается, что «Балтика» предложила футболисту продлить контракт. Нынешнее соглашение Латышонка с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Латышонок провел 34 матча за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз отыграл на ноль. Стоимость вратаря составляет 650 тысяч евро по оценке Transfermarkt.