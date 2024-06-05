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02:25 (мск), источник: Sport24

Агент Тюкавина: «Зенит» предложил нам 20 миллионов евро

Алексей Сафонов, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, назвал продление контракта форварда с бело-голубыми трансфером года в РПЛ, а также заявил, что «Зенит» предлагал московскому клубу 20 миллионов евро за переход футболиста.

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Агент Тюкавина: «Зенит» предложил нам 20 миллионов евро" | Источник: vk.com/fcdm_official

— Главный трансфер в РПЛ за последний год?

— Однозначно, что это продление Тюкавина в Динамо. «Зенит» нам тогда предложил 20 миллионов евро, а он сейчас дает результат в «Динамо». Таких, как Халк, за последний год не было. Назову переход Гарре в «Крылья Советов», «Локомотив» удачно подписал Глушенкова, а «Динамо» — Бителло, — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел за «Динамо» в чемпионате России 30 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. После сегодняшнего обновления Transfermarkt трансферная стоимость 21-летнего игрока выросла с 12 до 16 миллионов евро.

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