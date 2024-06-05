Агент Тюкавина: «Зенит» предложил нам 20 миллионов евро

— Однозначно, что это продление Тюкавина в Динамо. «Зенит» нам тогда предложил 20 миллионов евро, а он сейчас дает результат в «Динамо». Таких, как Халк, за последний год не было. Назову переход Гарре в «Крылья Советов», «Локомотив» удачно подписал Глушенкова, а «Динамо» — Бителло, — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.