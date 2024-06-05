Лучший футболист чемпионата России уедет в Европу, стала известная главная цель «Барсы». Трансферы и слухи дня
Главное к этому часу.
Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопросы о своем самом известном клиенте — нападающем «Динамо» Константине Тюкавине. Сафонов утверждает, что в России Тюкавин будет играть только за «Динамо», а переход игрока возможен лишь в европейский клуб.
«Есть предложения от 15−16 клубов, раскрывать не буду. Он сейчас лучший в России, за ним бегают клубы. “Зенит” может нам предложить зарплату 5 млн евро в год, и я тебе гарантирую, мы туда не поедем. В России только “Динамо” либо нигде. Следующий клуб станет только европейским», — заявил Сафонов.
«Спартак» претендует на голкипера «Балтики» Евгения Латышонка, сообщает «Чемпионат».
По данным источника, красно-белые сделали предложение калининградскому клубу по трансферу вратаря, ставшего открытием прошедшего сезона.
При этом «Балтика», вылетевшая из РПЛ, предложила 25-летнему голкиперу продлить контракт.
Ранее сообщалось об интересе к Латышонку со стороны «Зенита».
Латышонок, являющийся воспитанником «Краснодара», выступает за «Балтику» с 2019 года.
Стало известно имя главной трансферной цели «Барселоны» этим летом.
Как сообщает Diario Sport, это вингер «Атлетика» Нико Уильямс. Спортивный директор каталонцев Деку уже связался с агентом футболиста, пообещав сделать все возможное для осуществления сделки.
Согласно источникам, сумма отступных — от 50 до 60 млн евро. «Барселона» намерена предложить более высокую сумму, чтобы «Атлетик» согласился разделить ее на несколько траншей.
В минувшем сезоне Уильямс сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач.
Генеральный секретарь «Венеции» Давиде Брендолин сообщил о том, что российский полузащитник Денис Черышев покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.
По итогам сезона-2023/24 «Венеция» завоевала путевку в Серию А.
«Денис Черышев покинул “Венецию”, — сказал Брендолин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Азербайджанский «Карабах» объявил об уходе из команды российского вратаря Андрея Лунева.
32-летний голкипер покинул агдамский клуб по истечении срока контракта. В составе «Карабаха» Лунев провел 34 матча и выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана.
Ранее сообщалось об интересе к Луневу со стороны московского «Динамо» и петербургского «Зенита».
Автор: Николай Соников