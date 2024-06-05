19-летний защитник вернулся в «Зенит» из аренды в «Ростове» | Источник:

«Спасибо Илье за время, проведенное в нашем клубе! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

19-летний футболист выступал за ростовский клуб с сентября 2023 года и принял участие в трех матчах команды в Кубке России.