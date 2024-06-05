19-летний защитник вернулся в «Зенит» из аренды в «Ростове»
«Ростов» объявил о завершении аренды центрального защитника «Зенита» Ильи Кирша.
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«Ростов» объявил о завершении аренды центрального защитника «Зенита» Ильи Кирша.
«Спасибо Илье за время, проведенное в нашем клубе! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
19-летний футболист выступал за ростовский клуб с сентября 2023 года и принял участие в трех матчах команды в Кубке России.