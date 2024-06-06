Карпин разнес регламент РПЛ: «Как это вообще возможно? А вдруг судью ждут друзья в бане?»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин жестко раскритиковал регламент российской Премьер-Лиги.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин жестко раскритиковал регламент российской Премьер-Лиги.
В декабре прошлого года «Ростов» провел матч против ЦСКА в Москве в ужасных погодных условиях — игра была не перенесена из-за сложностей в регламенте РПЛ.
«По регламенту принимает решение (о проведении матча) судья. Возможно, допустим, у него заболел ребенок, и ему хочется быстрее домой. То есть ему еще на день оставаться в Москве не хочется. Просто допустим. Я утрирую специально, чтобы было понятно до какой степени бред. Я поэтому сказал про ребенка, чтобы не говорить про пьянку. Поэтому, возможно, его ждут друзья, и он хочет вечером попасть к ним в баню. И вот он один, он один единственный решает, как это возможно вообще?», — заявил Карпин в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат».
В минувшем сезоне «Ростов» занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ.