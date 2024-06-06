Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Мексика
Уругвай
Футбол. Сборные
5.06
Испания
Андорра
Футбол. Сборные
5.06
Франция
Люксембург
Футбол. Сборные
5.06
Бельгия
Черногория
Футбол. Сборные
5.06
Дания
Швеция
Футбол. Сборные
5.06
Норвегия
Косово
Футбол. Сборные
5.06
Сан-Марино
Словакия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
03:20 (мск), источник: Известия

Кадр на подбор: какие тренерские перестановки произошли в РПЛ

Отличный контракт Семака и отставка Федотова.

Зенит
Спартак
ЦСКА
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь

Межсезонье — время тренерских перестановок. Кое-кто из главных тренеров в РПЛ уже потерял рабочее место по итогам сезона — другие, напротив, укрепили позиции и получили продление. О том, что происходит в премьер-лиге после окончания сезона, — в материале «Известий».

Источник: AP 2023

«Спартак» подписал контракт с легендой «Интера»

У красно-белых традиционно особые отношения с тренерами, и даже смена владельца клуба мало что изменила. Москвичи откровенно затянули с отставкой Гильермо Абаскаля, уволив тренера только в апреле, — и с тех пор вопрос с главным коучем оставался открытым.

На пост претендовал Владимир Слишкович — ассистент Абаскаля, после ухода испанца ставший исполняющим обязанности. Босниец выступил ультимативно, проиграв за отведенный ему срок всего однажды. Но должность так и не получил — параллельно красно-белые вели переговоры с другими кандидатами и выбрали, на их взгляд, лучший вариант.

Контракт подписали с Деяном Станковичем — легендарным сербским футболистом и ныне довольно успешным тренером. Станкович наиболее известен благодаря выступлениям за «Лацио» и «Интер». С последним серб брал Лигу чемпионов под руководством Моуринью — Деян также входит в Зал славы «Интернационале».

Владимир Слишкович покинул «Спартак» вскоре после того, как клуб объявил о назначении Станковича. При этом незадолго до своего ухода он говорил, что будет рад остаться в штабе у серба, но в итоге уволился. Как стало известно позднее, никакой обиды на красно-белых у него нет — он просто захотел попробовать себя в роли главного тренера.

У Деяна Станковича приличный опыт: до «Спартака» он возглавлял «Ференцварош» и «Црвену Звезду». С обоими клубами коуч выигрывал чемпионство — всего на его счету четыре титула. На то, чтобы взять пятое чемпионство в тренерской карьере — со «Спартаком», — у Станковича будет два года. Именно на такой срок подписан контракт.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА разменял Федотова на Николича

Армейцы прошедший сезон откровенно завалили — шестое место, антирекордная гора пропущенных мячей и полное бессилие в матчах с аутсайдерами. После такого результата под главным тренером Владимиров Федотовым усиленно закачалось кресло — и довольно быстро раскачалось так сильно, что он вылетел. Кстати, без компенсации — по контракту, при финише ниже пятого места красно-синие могли разорвать отношения бесплатно. И воспользовались опцией.

Болельщики быстро узнали кандидата на замену — в прессе моментально появились инсайды про экс-наставника «Локомотива» Марко Николича. Серб ранее полтора года работал в России, возглавляя железнодорожников и даже выиграл с ними Кубок страны. Но последний год Николич провел в ОАЭ — работал в «Шабаб Аль-Ахли», из которого ушел только в конце мая.

Сербский тренер мог попасть в ЦСКА еще раньше: инсайдеры отправляли его к армейцам как минимум дважды в прошлые годы. Но теперь Николич наконец добрался до «ВЭБ Арены» — правда, пока только достигнута принципиальная договоренность. Официальный контракт будет подписан позже.

Источник: РИА "Новости"

Цикл Игнашевича закончен

Сергей Игнашевич если и не стал культовым тренером для «Балтики», то максимально приблизился к этому званию. За несколько лет в Калининграде экс-защитник сборной России и ЦСКА вывел балтийцев в РПЛ, а еще побывал в четвертьфинале и суперфинале Кубка России.

Минувший сезон получился спорным: с одной стороны, «Балтика» была максимально близка к трофею, уступив «Зениту» в Кубке на последнем этапе, с другой, калининградцы вылетели из РПЛ. Вероятно, такая турбулентность не устроила Игнашевича, и он подал в отставку сразу после суперфинала — объявил, что его цикл в «Балтике» завершен.

Куда дальше? Ходили слухи, что Сергей Николаевич мог прийти в ЦСКА вместо Федотова, но такой вариант быстро отпал. Теперь в медиа пишут о «Родине», но пока официальной информации нет.

Кадр на подбор: какие тренерские перестановки произошли в РПЛ | Источник: Известия

Заслужили продление

Сразу несколько тренеров по итогам работы заслужили продление контракта. Забавно, но все трое — участники чемпионской гонки сезона-2023/24.

Так, мегапролонгация произошла у Сергея Семака — тренер «Зенита» подписал новый контракт с сине-бело-голубыми в конце сезона и сразу на шесть лет. Изначально это смотрелось как тактический ход со стороны «Зенита» с целью подбодрить захандрившую команду, но потом Сергей Богданович взял первый в истории клуба требл и подтвердил, что так надолго на него поставили не зря.

Контракт продлил тренер «Динамо» Марцел Личка. По условиям договора, действовавшего до июня-2024, автоматическая пролонгация наступала, если бело-голубые входили в тройку по итогам сезона. Программу-минимум Личка выполнил в середине мая, и соглашение продлилось автоматически.

Не оставили без нового договора и тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Тот подхватил «быков» в начале весны после увольнения Владимира Ивича, и пусть и с трудом, но сумел оставить «Краснодар» в борьбе за чемпионство. По итогу сезона южане выиграли серебро — лучший результат в истории клуба. А Мурад Олегович получил новый контракт на два года.

Читайте также от «Известия»
На стартовый внимание: как ПМЭФ-2024 обогнал предыдущие форумы
Переговорный стоп: Индия назвала конференцию в Швейцарии неплодотворной
За деньги — да: на Украине создадут сеть доносителей для отлова уклонистов
Солнце Пушкина: как у России появился свой главный поэт
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь