Кадр на подбор: какие тренерские перестановки произошли в РПЛ

Межсезонье — время тренерских перестановок. Кое-кто из главных тренеров в РПЛ уже потерял рабочее место по итогам сезона — другие, напротив, укрепили позиции и получили продление. О том, что происходит в премьер-лиге после окончания сезона, — в материале «Известий».

«Спартак» подписал контракт с легендой «Интера»

У красно-белых традиционно особые отношения с тренерами, и даже смена владельца клуба мало что изменила. Москвичи откровенно затянули с отставкой Гильермо Абаскаля, уволив тренера только в апреле, — и с тех пор вопрос с главным коучем оставался открытым.

На пост претендовал Владимир Слишкович — ассистент Абаскаля, после ухода испанца ставший исполняющим обязанности. Босниец выступил ультимативно, проиграв за отведенный ему срок всего однажды. Но должность так и не получил — параллельно красно-белые вели переговоры с другими кандидатами и выбрали, на их взгляд, лучший вариант.

Контракт подписали с Деяном Станковичем — легендарным сербским футболистом и ныне довольно успешным тренером. Станкович наиболее известен благодаря выступлениям за «Лацио» и «Интер». С последним серб брал Лигу чемпионов под руководством Моуринью — Деян также входит в Зал славы «Интернационале».

Владимир Слишкович покинул «Спартак» вскоре после того, как клуб объявил о назначении Станковича. При этом незадолго до своего ухода он говорил, что будет рад остаться в штабе у серба, но в итоге уволился. Как стало известно позднее, никакой обиды на красно-белых у него нет — он просто захотел попробовать себя в роли главного тренера.

У Деяна Станковича приличный опыт: до «Спартака» он возглавлял «Ференцварош» и «Црвену Звезду». С обоими клубами коуч выигрывал чемпионство — всего на его счету четыре титула. На то, чтобы взять пятое чемпионство в тренерской карьере — со «Спартаком», — у Станковича будет два года. Именно на такой срок подписан контракт.

ЦСКА разменял Федотова на Николича

Армейцы прошедший сезон откровенно завалили — шестое место, антирекордная гора пропущенных мячей и полное бессилие в матчах с аутсайдерами. После такого результата под главным тренером Владимиров Федотовым усиленно закачалось кресло — и довольно быстро раскачалось так сильно, что он вылетел. Кстати, без компенсации — по контракту, при финише ниже пятого места красно-синие могли разорвать отношения бесплатно. И воспользовались опцией.

Болельщики быстро узнали кандидата на замену — в прессе моментально появились инсайды про экс-наставника «Локомотива» Марко Николича. Серб ранее полтора года работал в России, возглавляя железнодорожников и даже выиграл с ними Кубок страны. Но последний год Николич провел в ОАЭ — работал в «Шабаб Аль-Ахли», из которого ушел только в конце мая.

Сербский тренер мог попасть в ЦСКА еще раньше: инсайдеры отправляли его к армейцам как минимум дважды в прошлые годы. Но теперь Николич наконец добрался до «ВЭБ Арены» — правда, пока только достигнута принципиальная договоренность. Официальный контракт будет подписан позже.

Цикл Игнашевича закончен

Сергей Игнашевич если и не стал культовым тренером для «Балтики», то максимально приблизился к этому званию. За несколько лет в Калининграде экс-защитник сборной России и ЦСКА вывел балтийцев в РПЛ, а еще побывал в четвертьфинале и суперфинале Кубка России.

Минувший сезон получился спорным: с одной стороны, «Балтика» была максимально близка к трофею, уступив «Зениту» в Кубке на последнем этапе, с другой, калининградцы вылетели из РПЛ. Вероятно, такая турбулентность не устроила Игнашевича, и он подал в отставку сразу после суперфинала — объявил, что его цикл в «Балтике» завершен.

Куда дальше? Ходили слухи, что Сергей Николаевич мог прийти в ЦСКА вместо Федотова, но такой вариант быстро отпал. Теперь в медиа пишут о «Родине», но пока официальной информации нет.

Кадр на подбор: какие тренерские перестановки произошли в РПЛ | Источник: Известия

Заслужили продление

Сразу несколько тренеров по итогам работы заслужили продление контракта. Забавно, но все трое — участники чемпионской гонки сезона-2023/24.

Так, мегапролонгация произошла у Сергея Семака — тренер «Зенита» подписал новый контракт с сине-бело-голубыми в конце сезона и сразу на шесть лет. Изначально это смотрелось как тактический ход со стороны «Зенита» с целью подбодрить захандрившую команду, но потом Сергей Богданович взял первый в истории клуба требл и подтвердил, что так надолго на него поставили не зря.

Контракт продлил тренер «Динамо» Марцел Личка. По условиям договора, действовавшего до июня-2024, автоматическая пролонгация наступала, если бело-голубые входили в тройку по итогам сезона. Программу-минимум Личка выполнил в середине мая, и соглашение продлилось автоматически.