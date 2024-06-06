«Поплакали все вместе, взгрустнули». Зобнин — о прощании «Спартака» с Джикией

«После прощального матча с “Рубином” поехали в ресторан. Только футболисты. Но, кстати, приехали все. Вся команда была. Да, чуть‑чуть выпили, поплакали все вместе, взгрустнули. Как сказал Джикия, жизнь продолжается. Вспоминали смешные и приятные моменты. Кубки, чемпионаты, сборную», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».