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11:29 (мск), источник: Sport24

Зачем хозяин «Краснодара» Сергей Галицкий менял фамилию: причина вас удивит

Необычное решение.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в последние годы стал одним из самых обсуждаемых людей в российском футболе. Многих интересуют не только клубные вопросы, но и личная жизнь хозяина «быков». В ней есть интересные нюансы.

Мало кто знает, но Галицкий — не родная фамилия Сергея Николаевича. Ее он взял уже в зрелом возрасте. Зачем? И как же настоящая фамилия футбольного магната?

Поменял паспорт после свадьбы

Будущий бизнесмен родился в семье армянина и русской. Его отец — Николай Геворкович Арутюнян. Собственно, и фамилия у сына была такой же — Арутюнян.

После окончания школы в родном поселке Лазаревское (микрорайон Сочи) Сергей отслужил в армии, а затем переехал в Краснодар и поступил в Кубанский государственный университет на экономический факультет. Там он познакомился с Викторией Галицкой, в которую влюбился без ума. Девушка не сразу покорилась Арутюняну, но в конце концов он сумел добиться своего.

После свадьбы семья стала жить под единой фамилией. Но не Арутюнян, как можно было бы предположить. Сергей поступил нестандартно — взял фамилию супруги и стал Галицким. Под ней же записана его единственная дочь Полина.

«Либо фамилию русскую, либо морду другую»

Но почему Арутюнян стал Галицким? Есть несколько версий.

Самая распространенная и популярная гласит, что Сергей пошел на перемены из-за отца Виктории. Николай Галицкий якобы был властным и суровым мужчиной, который не хотел отдавать свою дочь замуж за армянина. Потом тесть Сергея всё же дал согласие на брак, но с небольшим условием. «Моя дочь не будет носить армянскую фамилию, и мои внуки — тоже!», — заявил Николай. Зятю пришлось подчиниться и сменить данные в паспорте, став Галицким.

Эту версию позже подтверждали друзья бизнесмена.

— Он [своему отцу] наверняка всё правильно объяснил. Нам — так: «Либо надо фамилию русскую, либо морду другую», — рассказывал в интервью «Матч ТВ» Андрей Сибидаш, близкий друг предпринимателя.

Некоторые источники утверждали, что Николай Галицкий потребовал от зятя сменить фамилию не по национальному признаку. Якобы Галицкий — это древний знатный род, который не должен прерваться. Но эта версия кажется сомнительной, поскольку нигде не найдены графы или князья с такой фамилией.

Существует еще одна версия, по которой Арутюнян стал Галицким. Якобы русская фамилия жены могла бы помочь в бизнесе, и все телодвижения в этом направлении — исключительно предпринимательская затея. К такому повороту событий склоняются те, кто считает себя экспертом в межнациональных отношениях. По их мнению, смена сыном фамилии в армянской семье без весомых причин — прямое оскорбление отца. А толчок в развитии бизнеса можно считать той самой весомой причиной.

После смерти жены оставил ее фамилию

Как бы то ни было, студент Арутюнян стал бизнесменом Галицким. Интересно, кстати, что у его жены есть брат, которого также зовут Сергеем. Таким образом, два близких к Виктории человека носят абсолютно одинаковые имя, отчество и фамилию — Сергей Николаевич Галицкий.

Увы, супруги бизнесмена уже нет на этом свете — в 2023 году она умерла из-за рака. Владелец «Краснодара» не стал возвращать себе мальчишечью фамилию и остался Галицким.

Дмитрий Панов

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