Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Канада
Футбол. Сборные
19:00
Гибралтар
Уэльс
Футбол. Сборные
5.06
Франция
Люксембург
Футбол. Сборные
5.06
Испания
Андорра
Футбол. Сборные
04:00
Мексика
Уругвай
Футбол. Сборные
7.06
Беларусь
Россия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Николич в ЦСКА — официально. А как он провел годы без «Локомотива»?

Марко скучал.

ЦСКА
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Российские болельщики запомнили Марко Николича исключительно с положительной стороны — сербский специалист подхватил «Локомотив» в непростое время, попав на постсеминскую эпоху, но достойно выдержал испытание.

При Николиче железнодорожники выиграли Кубок России, серебряные и бронзовые медали чемпионата. Марко ушел в октябре 2021-го (вернее, его «ушли» после первого же поражения), и «Локомотив» погрузился в хаос — а у сербского тренера осталась отличная репутация в России.

Неудивительно, что коуча регулярно отправляли в РПЛ. Еще менее удивительно, что в итоге он сюда вернулся — пусть и не в «Локомотив», в котором ситуация более-менее стабилизировалась, а в ЦСКА. Это ожидалось. Но как же Николич провел 2,5 года без России? К нам вернулся тот же тренер, который уехал?

Источник: РИА "Новости"

Николич отдыхал почти два года. Его регулярно отправляли в Россию

Формально осенью 2021-го у руководства «Локомотива» были основания уволить Николича — несмотря на отличный старт, в сентябре — октябре железнодорожники выдали серию из пяти матчей без побед. В том числе плохо выступили в Лиге Европы, сыграв вничью с «Марселем» (1:1) и уступив «Лацио» (0:3).

В реальности у Николича был конфликт с Ральфом Рангником — тогдашним директором «Локомотива» по спорту и развитию. Уже после увольнения агент Марко Деян Йоксимович в беседе с Metaratings подтвердил, что отношения серба с новым руководством были тяжелыми: «Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях. Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост».

Хотя Николич ушел из России с хорошим резюме, на удивление он не нашел себе работу сразу же. Более того, очень долго не мог найти ее вообще (и, кажется, не искал) — следующий клуб он возглавил только через 21 месяц после увольнения из «Локо».

Чем Марко занимался все это время? Вероятно, отвечал на телефонные звонки или читал слухи в прессе. Их было немало:

  • ноябрь 2021-го — «Аль-Айн»;
  • зима-2021/22 — ЦСКА и «Краснодар»;
  • май 2022-го — ЦСКА и «Динамо»;
  • ноябрь 2022-го — «Рубин» и «Сочи»;
  • весна 2023-го — «Спартак» и «Динамо».

В мае 2023 года Николич вышел на связь — рассказал, где был, что делал и какие у него дальнейшие планы:

«На момент ухода из “Локо” мой тренерский стаж насчитывал 23 года, 16 из них — без перерыва, поэтому решил взять паузу. Я вернулся домой в Белград, проводил много времени со своей семьей, мы много путешествовали.

Я наконец-то встретился со многими друзьями, с которыми познакомился благодаря футболу. Я смотрел много матчей, а также посещал игры топ-лиг. Я отдохнул и перезарядил батарейки, после чемпионата мира в Катаре вернулся к поиску работы и готов к новым вызовам и задачам. Я снова голоден до успеха».

Долго «голодать» не пришлось — уже летом Николич возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Источник: РИА "Новости"

Марко мучился в ОАЭ. Но за хорошие деньги

Подвиг в новом чемпионате у Николича не получился — уже в третьем матче в новом клубе он вылетел из Лиги чемпионов АФК, без шансов уступив «Аль-Насру» с Роналдо в составе (2:4, Криштиану не забил). Но дальше пошло поживее.

С первого же тура «Шабаб Аль-Ахли» вступил в борьбу за золото и за сезон ни разу не покинул призовую тройку. Команда Николича стала самой результативной в чемпионате — правда, решающие мячи забили уже без Марко (в последнем туре «Шабаб» победил 10:0).

Зимой серб принес новому клубу трофей — Суперкубок ОАЭ. И, вероятно, заскучал по России, потому что в январе его агент дал такой комментарий: «Марко точно вернется в Россию, но пока нет. В ОАЭ все топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас».

Вероятно, ностальгию подогрел и Зимний кубок РПЛ — там «Шабаб Аль-Ахли» сыграл с «Кайратом», «Ростовом» и «Спартаком». Команда Николича крупно уступила российским командам — 1:3 от Валерия Карпина и 0:5 от красно-белых.

После зимней паузы «Шабаб» так и не смог вклиниться в чемпионскую гонку — с 14-го тура и до финиша команда Николича шла на втором месте. Математически был шанс выиграть золото, если бы «Шабаб Аль-Ахли» в предпоследнем туре победил прямого конкурента — «Аль-Васль». Тогда команды разделяли бы три очка, и при определенных условиях Марко нацепил бы золотые медали.

Но «Аль-Васль» победил 3:0 — судьба чемпионской гонки стала известна. Практически моментально Николич и «Шабаб Аль-Ахли» расторгли контракт по обоюдному согласию, и через несколько дней Марко договорился с ЦСКА. 6 июня красно-синие официально объявили, что серб получил двухлетний контракт — а в штаб Николича, помимо прочих, войдет экс-тренер армейцев Алексей Березуцкий.

Источник: РИА "Новости"

Николич все время хвалил Россию. Предсказывал возвращение

После ухода из «Локомотива» Марко никогда не терял связь с Россией. Впервые высказался еще в декабре 2021-го: «Я очень доволен своей работой в Москве. В Сербии это не очень чувствуется — не знаю почему. В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких серьезных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что скоро я вернусь туда».

Осенью 2023-го в интервью «СЭ» Николич признался, что хочет вернуться: «Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в “Локомотиве”. Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна».

В феврале в интервью «Чемпионату» Марко поддержал нашу страну: «Я люблю Россию и русский футбол. В мое время это было круто. Шестой чемпионат в Европе! С удовольствием вспоминаю то время. У меня остались хорошие воспоминания, друзья и контакты с русским футболом. Мне очень жаль, что Россия отстранена. Надеюсь, что в ближайшее время Россия и российские команды снова будут играть в Европе, где им и место».

Источник: РИА "Новости"

Наконец, уже прибывший в ЦСКА Николич опять признался нашей стране в любви: «Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат».

Сербскому тренеру предстоит много работы. В минувшем сезоне ЦСКА выступил плохо — но, кажется, Марко Николич в состоянии поправить дела.

Автор: Артем Белинин

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Мирра Андреева обыграла Соболенко, Рыбакина вылетела, Зверев победил де Минаура.
За месяц больше 10 наших фигуристов решили сменить сборную.
Главный тренер «Акрона» Тедеев назвал причины победы над «Уралом» в стыковых матчах
«Свеча» в последнем розыгрыше. Мирра — впервые в полуфинале мейджора и на Олимпиаде!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь