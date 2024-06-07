ЦСКА определился с главным тренером, игрока «Краснодара» ждут в Италии. Трансферы и слухи дня

Что в России

Сперцян интересен четырем клубам Серии А

Сразу четыре клуба итальянской Серии А заинтересованы в полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Заполучить армянского футболиста хотят «Лацио», «Наполи», «Ювентус» и «Фиорентина». Скауты «Старой синьоры» уже просматривали Сперцяна в одном из матчей.

В «Лацио» в свою очередь назвали 23-летнего футболиста классным игроком. Интерес к Сперцяну также проявляет «Аякс».

Махачкалинское «Динамо» хочет футболиста «Зенита»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил информацию «РБ Спорт» об интересе к центральному защитнику «Зенита» Илье Киршу.

— Кирш действительно близок к переходу в ваш клуб?

— Не хочу говорить раньше времени. Мы этого футболиста знаем, он находится в нашем поле зрения. Если он пополнит наши ряды, то мы будем довольны. Переговорный процесс идет, — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

Прошлый сезон 19-летний Кирш провел в аренде в «Ростове», сыграв за основной состав желто-синих всего 180 минут (без учета добавленного времени), но при этом провел 8 матчей за вторую команду ростовчан во Второй лиге, заработав 3 желтые карточки.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Николичем

ЦСКА объявил о подписании контракта с Марко Николичем. Срок соглашения с 44-летним сербским специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. Николич на посту главного тренера армейцев сменил Владимира Федотова, отправленного в отставку в начале этой недели.

Московская команда начнет подготовку к сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске. С мая 2020 по октябрь 2021 года сербский тренер возглавлял в РПЛ «Локомотив».

«Факел» объявил о подписании полузащитника Мертенса

Воронежский «Факел» объявил о подписании контракта с полузащитником из Нидерландов Диланом Мертенсом. 28-летний футболист перешел в российский клуб на правах свободного агента после ухода из «Ботева», в составе которого он завоевал Кубок Болгарии.

«В ближайшее время игрок должен прибыть в Воронеж для прохода углубленного медицинского осмотра», — сообщает пресс-служба «Факела».

В сезоне 2023/24 Мертенс провел 14 матчей за «Ботев», в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Что в Европе

Дюмфрис сообщил руководству «Интера» о желании остаться

Полузащитник Дензел Дюмфрис не намерен покидать «Интер». Футболист сообщил руководству, что хочет остаться. Об этом рассказал спортивный директор нерадзурри Пьеро Осилио.

«Дензел сказал мне, что хочет остаться. Он рад продолжить играть в “Интере”. Мы скоро обсудим его контракт. Если появятся новые предложения, мы поговорим с Дензелом, но он здесь счастлив», — цитирует Осилио Sky.

Контракт 28-летнего голландца действует до лета 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к Левандовскому

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски попал в сферу интересов клуба MLS. Заполучить 35-летнего поляка хочет «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает AS.

«Лос-Анджелес Гэлакси» близок к подписанию контракта с Марко Ройсом после истечения срока его контракта с «Боруссией» и хочет воссоединить двух близких друзей в Лос-Анджелесе. Такая возможность может быть заманчивой для Левандовского. Оба ранее играли в Дортмунде.

На данный момент сделка кажется маловероятной, хотя «Барселона» может приветствовать продажу этим летом из-за ситуации с зарплатой. Контракт Левандовского действует до лета 2026 года.

«Порту» объявил нового главного тренера

Пресс-служба «Порту» объявила имя нового главного тренера, который сменил на этом посту Сержиу Консейсау.

Им стал 41-летний португальский специалист Витор Бруно. Стороны заключили соглашение до 2026 года.

Бруно ранее не работал в должности главного тренера. В прошедшем сезоне он был ассистентом Консейсау. Он работал помощником тренера в «Порту» с 2017 по 2024 год.