«Это все слухи»: Сафонов отреагировал на информацию о себе в СМИ | Источник: Спорт РИА Новости

«Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано — слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать. Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть, что они напишут в следующий раз», — приводит слова Сафонова Sport24.

Сборная России в пятницу разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче, который прошел в Минске, со счетом 4:0. Сафонов начал матч в стартовом составе и был заменен в начале второго тайма. В пятницу источник РИА Новости сообщил, что Сафонову ограничили выезд из РФ из-за задолженности по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», дебют за основную команду состоялся в августе 2017 года. Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до 31 января 2029 года. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что «Пари Сен-Жермен» оформит трансфер Сафонова в ближайшие дни, так как футболист сообщил ему, что уже прошел медосмотр в клубе.