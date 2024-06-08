Вратарь Сафонов заявил, что вернется в «Краснодар» после отпуска

Он заявил, что вернется в «Краснодар» после отпуска. Футболист 7 июня находился в Белоруссии на товарищеском матче.

Спортсмен отметил, что в «трансфер можно будет верить, когда выйдет официальная информация». «Я игрок “Краснодара”. Это официальная информация. Я планирую вернуться. Мне скажут точную информацию, но планировался заезд на базу около 20-го числа. Сборы начнутся чуть раньше, но сборники подъедут попозже», — сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу».

В разговоре с изданием Sport24 голкипер назвал сообщения СМИ о закрытии выезда из РФ из-за алиментов слухами. При этом он отказался подтверждать или опровергать информацию. «Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть — что они напишут в следующий раз», — сказал футболист.