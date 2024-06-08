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10:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Вратарь Сафонов заявил, что вернется в «Краснодар» после отпуска

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал информацию СМИ о своем возможном переходе во французский «ПСЖ» и о закрытии выезда за пределы РФ из-за алиментов.

Краснодар
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РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что вернется в «Краснодар» после отпуска. Футболист 7 июня находился в Белоруссии на товарищеском матче.

Спортсмен отметил, что в «трансфер можно будет верить, когда выйдет официальная информация». «Я игрок “Краснодара”. Это официальная информация. Я планирую вернуться. Мне скажут точную информацию, но планировался заезд на базу около 20-го числа. Сборы начнутся чуть раньше, но сборники подъедут попозже», — сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу».

В разговоре с изданием Sport24 голкипер назвал сообщения СМИ о закрытии выезда из РФ из-за алиментов слухами. При этом он отказался подтверждать или опровергать информацию. «Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть — что они напишут в следующий раз», — сказал футболист.

Матвей Сафонов, как сообщал RMC Sport, в конце мая посещал Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта с ПСЖ. Тренер российской сборной Валерий Карпин говорил, что контракт может быть подписан на днях. Накануне, 7 июня, стало известно, что вратарю ограничили выезд из страны из-за долга по алиментам в 60 млн руб.

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