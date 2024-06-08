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17:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзагоев поделился впечатлениями от работы селекционером

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев поделился своими впечатлениями от работы селекционером в армейском клубе.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Дзагоев поделился впечатлениями от работы селекционером | Источник: Чемпионат.com

— Недавно вы были в Сербии на финале Кубка, в наших СМИ сразу начали писать о том, что вы просматриваете капитана «Войводины» Деяна Зукича. Это так или вы решили просто встретиться с Красичем и Тошичем?

— С Зораном я постоянно на связи, с Милошем не так часто видимся. К сожалению, эти новости я комментировать не могу.

— Какое самое экзотическое место, которое посетили в качестве работы селекционера?

— У меня не так много было поездок, но успел пару раз побывать в Сербии, еще был в Египте. Мне эта работа понятна, так что трудимся на благо нашего великого клуба, — передает слова Дзагоева Матч ТВ.

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