В «Аяксе» отреагировали на информацию о возможном трансфере Сперцяна

Председатель наблюдательного совета «Аякса» заявил, что прочитал в интернете, якобы голландский клуб находится в процессе покупки Сперцяна, и не понимает, откуда взялись эти слухи.

«Это просто неправда. Просто кто-то выдумал, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Это совершенно исключено», — приводит слова ван Прага ajaxshowtime.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» контактирует с «Краснодаром» по поводу возможной сделки и планирует в ближайшее время активизироваться в переговорном процессе.

Напомним, в минувшем сезоне Сперцян сыграл за «быков» в 33 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав 7 голевых пасов. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.