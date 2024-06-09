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12:23 (мск), источник: Московский комсомолец

В «Аяксе» отреагировали на информацию о возможном трансфере Сперцяна

Глава королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) и председатель наблюдательного совета «Аякса» Михаэль ван Праг прокомментировал информацию об интересе клуба к атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Аякс
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Председатель наблюдательного совета «Аякса» заявил, что прочитал в интернете, якобы голландский клуб находится в процессе покупки Сперцяна, и не понимает, откуда взялись эти слухи.

«Это просто неправда. Просто кто-то выдумал, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Это совершенно исключено», — приводит слова ван Прага ajaxshowtime.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» контактирует с «Краснодаром» по поводу возможной сделки и планирует в ближайшее время активизироваться в переговорном процессе.

Напомним, в минувшем сезоне Сперцян сыграл за «быков» в 33 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав 7 голевых пасов. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.

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