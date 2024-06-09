МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Нападающий «Пари НН» Зе Турбо из Гвинеи-Бисау привык к российским холодам и считает борщ любимым блюдом местной кухни. Об этом он рассказал ТАСС.

Зе Турбо (настоящее имя Жозе Корреа) 27 лет, за «Пари НН» он выступает с лета 2023 года.

«В России очень холодно, но мне все равно нравится. В Нижнем Новгороде хорошо, Москва тоже красивый город, как-нибудь я познакомлюсь с ней поближе. А еще мне очень нравится местный суп — борщ, просто потрясающий», — сказал Зе Турбо.

Контракт Зе Турбо с «Пари НН» был заключен на три года, по итогам сезона клуб сумел сохранить прописку в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в стыковых матчах тульский «Арсенал».