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11:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Пари НН» из Гвинеи-Бисау Зе Турбо рассказал о любви к борщу

По словам форварда, ему все нравится в России.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Нападающий «Пари НН» Зе Турбо из Гвинеи-Бисау привык к российским холодам и считает борщ любимым блюдом местной кухни. Об этом он рассказал ТАСС.

Зе Турбо (настоящее имя Жозе Корреа) 27 лет, за «Пари НН» он выступает с лета 2023 года.

«В России очень холодно, но мне все равно нравится. В Нижнем Новгороде хорошо, Москва тоже красивый город, как-нибудь я познакомлюсь с ней поближе. А еще мне очень нравится местный суп — борщ, просто потрясающий», — сказал Зе Турбо.

Контракт Зе Турбо с «Пари НН» был заключен на три года, по итогам сезона клуб сумел сохранить прописку в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в стыковых матчах тульский «Арсенал».

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