Титов предположил, что у «Динамо» и «Краснодара» еще 10 лет не будет шанса на победу в РПЛ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. «Краснодар» и московское «Динамо» в ближайшее время не будут иметь реальной возможности стать победителем Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов.

Петербургский «Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда поднялась на первое место благодаря победе над «Ростовом» и тому, что лидировавшее перед последним туром РПЛ «Динамо» в параллельном матче уступило еще одному претенденту на золото — «Краснодару».

«Уровень чемпионата определяют еврокубки, но у нас их нет, — сказал Титов. — Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то ее скорее создали ошибки “Зенита”. “Краснодар” и “Динамо” упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. “Зенит”, если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом».

«Зенит» тренирует Сергей Семак, который после победы в чемпионате продлил контракт с клубом до 2030 года.