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11:32 (мск), источник: ТАСС

Титов предположил, что у «Динамо» и «Краснодара» еще 10 лет не будет шанса на победу в РПЛ

Обе команды претендовали на чемпионство в минувшем сезоне, но уступили петербургскому «Зениту».

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. «Краснодар» и московское «Динамо» в ближайшее время не будут иметь реальной возможности стать победителем Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов.

Петербургский «Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда поднялась на первое место благодаря победе над «Ростовом» и тому, что лидировавшее перед последним туром РПЛ «Динамо» в параллельном матче уступило еще одному претенденту на золото — «Краснодару».

«Уровень чемпионата определяют еврокубки, но у нас их нет, — сказал Титов. — Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то ее скорее создали ошибки “Зенита”. “Краснодар” и “Динамо” упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. “Зенит”, если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом».

«Зенит» тренирует Сергей Семак, который после победы в чемпионате продлил контракт с клубом до 2030 года.

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