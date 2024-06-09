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17:34 (мск), источник: Sport24

ЦСКА подпишет партнерское соглашение с топ-клубом Танзании: «Хотим выйти на европейский рынок»

Президент «Янг Африканс» Энг Херси Саид-Янга подтвердил информацию, что его команда готовится к заключению соглашения о сотрудничестве с московским ЦСКА.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
ЦСКА подпишет партнерское соглашение с топ-клубом Танзании: «Хотим выйти на европейский рынок» | Источник: Sport24

Ранее появилась информация, что тренеры из России обучат более 400 футболистов из Танзании, а лучшие из них получат шанс на просмотр в ЦСКА.

«Мы находимся в стадии подписания партнерского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотру перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры “Янг Африканс” будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку.

Представители российского клуба приезжали к нам для обсуждения этого вопроса, и мы приняли их предложение. В июле мы приедем в Россию и подпишем все бумаги. Тогда наше сотрудничество официально вступит в силу. Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок. Особенно «Янг Африканс» важно иметь партнерства в России", — сказал Саид-Янга в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В прошлом сезоне «Янг Африканс» выиграл чемпионат страны в 25-й раз в своей истории.

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