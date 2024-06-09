Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Черногория
Грузия
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Сборные
22:15
Франция
Канада
Футбол. Сборные
8.06
Испания
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
03:30
Мексика
Бразилия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроком «Краснодара» Арутюняном интересуется клуб Арсена Захаряна — источник

19-летний защитник «Краснодара» и сборной Армении Георгий Арутюнян может перейти в «Реал Сосьедад», сообщает интернет-издание Metaratings.

Краснодар
Реал СосьедадПремьер-лига: таблица и календарь
Игроком «Краснодара» Арутюняном интересуется клуб Арсена Захаряна — источник | Источник: ФК «Краснодар»

По информации источника, футболист входит в шорт-лист клуба из Сан-Себастьяна, но басков смущает отсутствие игровой практики у спортсмена. Сообщается, что испанцы активно проводили консультации с агентами и посредниками, собирали об Арутюняне информацию, но переход в это трансферное окно маловероятен.

В прошедшем сезоне игрок сборной Армении провёл за взрослую команду «Краснодара» 10 игр во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арутюняна в € 1 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Девушку-боксёра из Чечни избили за тренировку в шортах пятеро мужчин
Бузова победила жён футболистов в забеге. Российский спорт дошел до края?
Какие звёзды не сыграют на Евро-2024
Мирра Андреева будет биться на «РГ» одна за всех
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь