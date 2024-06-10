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01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Милана» Йович подписался на «Зенит» в соцсети

Форвард «Милана» Лука Йович в социальной сети подписался на официальный аккаунт «Зенита».

Милан
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь

Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в трансфере 26-летнего серба.

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее Йович играл за «Фиорентину», «Айнтрахт», «Реал», «Бенфику», «Црвену Звезду» и кипрский «Аполлон».

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