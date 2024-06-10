«Краснодар» объявил о новом контракте с Черниковым до 2029 года
«Краснодар» подписал новый пятилетний контракт с полузащитником Александром Черниковым.
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«Краснодар» подписал новый пятилетний контракт с полузащитником Александром Черниковым.
Срок действия предыдущего соглашения 24-летнего футболиста истекал 30 июня 2026 года, дата окончания нового — 30 июня 2029 года, сообщает официальный сайт «быков».
Черников является выпускником академии «Краснодара». Хавбек дебютировал в основном составе в 2019 году и провел за черно-зеленых 86 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Я очень рад и счастлив подписать новый контракт с родным клубом. Хочу поблагодарить руководство за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь всегда отдаваться по максимуму и выкладываться на поле на все сто процентов», — сказал Черников.