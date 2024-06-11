Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали! | Источник: Спорт-Экспресс

«Остается ли Андрей Талалаев? Мы хотим стать максимально стабильным клубом, особенно в кадровой политике», — рассуждал 20 мая инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью Sport24.

Стабильности хватило на три недели — 10 июня Талалаева уволили.

По данным инсайдера Ивана Карпова, причины — якобы в пожеланиях тренера сменить генерального директора и резких словах о потенциальном приходе Артема Дзюбы: как говорит специалист, если клуб подпишет игрока за его спиной, то тот будет бегать в стороне; или же руководству придется убирать весь штаб.

Так это или нет — уже не важно, учитывая богатый химкинский бэкграунд.

Эпохальные возвращение и отставка Сергея Юрана, уход Николая Писарева спустя три недели, безумный период при Спартаке Гогниеве — когда после всего этого Андрею Талалаеву дали пятилетний контракт, все понимали: развязка будет эпичной.

И она случилась.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, все равно неожиданно, потому что отказ от тренера, который вывел команду в РПЛ, в любом случае выглядит дико. Но на самом деле мы просто отвыкли от новостей, которые генерирует клуб из Подмосковья. Шок-контент — классика от «Химок». Так что по факту ничего необычного не произошло.

В этой истории больше пугает список тех, кто может возглавить команду: Иван Карпов пишет о Владимире Слишковиче, «Чемпионат» называет Сергея Игнашевича.

Работа каждого из них произвела очень хорошее впечатление в прошлом сезоне. «Спартак» при боснийце так и не проиграл в РПЛ, а Игнашевичу совсем немного не хватило для выживания и победы в суперфинале Кубка.

Оба свободны и доступны для работы. А вариантов наверняка не много — особенно из РПЛ. Но все-таки если задача — развивать тренерскую карьеру и работать вдолгую, то «Химки» — не самый удачный выбор.

Зато отличный вариант для быстрых денег: по неофициальным данным, Николай Писарев за разрыв контракта через 21 день получил 30 миллионов рублей; неустойка Талалаева — 50 миллионов.

Команда год пылила в первой лиге, но громыхнула на всю РПЛ, едва вернувшись.

«Химки», как же вас не хватало!