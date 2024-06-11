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04:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушенков, Глебов, Йович, Гуарирапа и Зайнутдинов — в «Зените»? Такая закупка ожидаема

Кажется, чемпионская интрига прибита уже в межсезонье.

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Глушенков, Глебов, Йович, Гуарирапа и Зайнутдинов — в «Зените»? Такая закупка ожидаема | Источник: Спорт-Экспресс

Все только отошли от ураганной концовки сезона-2023/24, а «Зенит» уже взрывает трансферный рынок.

По данным колумниста «СЭ» Максима Никитина, клуб ведет переговоры о подписании Максима Глушенкова из «Локомотива» (в этом случае в обратном направлении отправится Иван Сергеев) и Даниила Глебова из «Ростова». Вдобавок к Луке Йовичу, Бахтиеру Зайнутдинову и Саулю Гуарирапе.

Такая закупка максимально ожидаема.

Стоило команде впервые уйти на зимнюю паузу на втором месте, Сергею Семаку тут же привезли Педро, Артура, Нино и Ахметова.

Нервный финиш сезона? Нет проблем — под сезон столетия обновляем еще полсостава.

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Все это выглядит примерно как переход Мбаппе в «Реал», который и без Килиана выносит всех вперед ногами. Но по факту — как же грамотно сработано:

• «Локомотиву» нужны деньги, а у их главного актива есть лазейка в виде отступных в 6 миллионов евро — грех не воспользоваться. К тому же такая сделка — еще и шанс отдать закисшего Сергеева, который разгрузит платеж по Глушенкову и освободит место для Гуарирапы.

• Даниила Глебова давно пора забирать у «Ростова» — и для меня шок не в том, что за ним пришел «Зенит», а факт, почему это никто не сделал раньше. Попытка Питера — логичный шаг, учитывая вероятный потенциальный отъезд Барриоса или Вендела.

• У Луки Йовича спад в карьере и истекает контракт с «Миланом». Зимой писали, что на него выходил «Локомотив», но с тех пор все затихло. А летом, кажется, его перехватит «Зенит». Классика!

• Бахтиер Зайнутдинов со следующего сезона становится легионером в Турции, и «Бешикташу» выгоднее его продать. Причем за те же деньги, что и при покупке — 4,5 миллиона евро. Опять же, что мешало конкурентам сработать на опережение?

Чемпионства выигрываются не только на поле, но и такими ходами. После весеннего завала было очевидно: чтобы взбодриться в год столетия, «Зениту» нужно либо менять половину состава, либо — тренерский штаб.

Семака продлили, а теперь на очереди мощные трансферы. Которые, кажется, прикончат чемпионскую интригу за 1,5 месяца до старта сезона.

Леонид Волотко

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