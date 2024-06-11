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11:54 (мск), источник: ТАСС

Футбольный арбитр Карасев не планирует завершать карьеру

Судье 12 июня исполнится 45 лет.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Футбольный арбитр Сергей Карасев не планирует завершать карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

«Силы еще есть. Я еще не думал о завершении карьеры. Если здоровье позволит, то продолжу карьеру, конечно», — сказал Карасев.

Карасеву 12 июня исполнится 45 лет. Он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский «Челси» и испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).

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