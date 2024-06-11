Шатов войдет в новый тренерский штаб футбольного клуба «Урал»

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Трехкратный чемпион России Олег Шатов войдет в обновленный тренерский штаб екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом сообщает пресс-служба «Урала».

Новым главным тренером команды в следующем сезоне будет Евгений Аверьянов, о сроках контракта со специалистом не сообщается. 30 мая «Урал» объявил об увольнении белоруса Виктора Гончаренко. По итогам сезона-2023/24 «Урал» покинул Мир — Российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух стыковых матчей тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1), в сезоне-2024/25 команда сыграет в Мелбет — Первой лиге.

Шатову 33 года. В период игровой карьеры он выступал на позиции полузащитника за «Урал» (2007−2011, 2012−2013). Также Шатов был футболистом махачкалинского «Анжи», «Краснодара», казанского «Рубина» и петербургского «Зенита», с которым стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны. С 2013 по 2016 годы Шатов выступал за сборную России.