Андрей Талалаев высказался по поводу своего возможного увольнения из «Химок»

"У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут плюс +3 часовых пояса, поэтому уже спал. Если кто-то в этот период, как говорят, опубликовал мои слова, то не верьте. Сегодня с утра увидел — 122 sms-ки! Конечно, сначала позвонил маме.