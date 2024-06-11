Стало известно о переговорах «Бешикташа» и «Зенита» по трансферу Зайнутдинова

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и «Ростов». Добавим, что цвета «Зенита» защищает другой игрок сборной Казахстана — Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе «Бешикташа» Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с «орлами» рассчитан до конца сезона-2026/27.