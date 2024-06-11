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22:50 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно о переговорах «Бешикташа» и «Зенита» по трансферу Зайнутдинова

Появилась информация о возможном трансфере полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из турецкого «Бешикташа» в российский «Зенит», сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Ягыза Сабунджуоглу.

Бешикташ
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Бешикташ"

«Зенит» начал официальные контакты Бахтиера Зайнутдинова, выступающего за «Бешикташ», — пишет источник.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и «Ростов». Добавим, что цвета «Зенита» защищает другой игрок сборной Казахстана — Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе «Бешикташа» Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с «орлами» рассчитан до конца сезона-2026/27.

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